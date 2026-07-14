15 Temmuz'un çarpıcı kareleri sergileniyor - Son Dakika
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15 Temmuz'un çarpıcı kareleri sergileniyor

15 Temmuz\'un çarpıcı kareleri sergileniyor
14.07.2026 15:47  Güncelleme: 15:57
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İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğrafları, o tarihi gecenin en çarpıcı anlarını yaşatmaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğrafları, o tarihi gecenin en çarpıcı anlarını yaşatmaya devam ediyor. Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sahada görev yapan İHA muhabirleri ve kameramanları, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan dehşet verici gelişmeleri takip ederek kamuoyuna ve dünya medyasına anbean aktardı.

Kurşun yağmuru ve tank paletleri altındaki zorlu şartlarda, milletinin yanında sokaklarda olarak, görevlerini eksiksiz sürdüren İHA ekipleri, yaşanan olayları tüm yönleriyle kayıt altına aldı. O gece Boğaziçi Köprüsünden, Atatürk Havalimanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, Genelkurmay karargahına kadar, bütün sıcak noktalardaki gelişmeleri, milleti ile birlikte sokağa çıkarak takip eden İhlas Haber Ajansı muhabirleri, tarihi kareler çektiler. İHA foto muhabirlerinin çektiği kareler, 15 Temmuz gecesinde yaşananların görsel hafızası olarak arşivlerdeki yerini korurken, Anadolu'nun değişik yerlerinde ay sonuna kadar görülebilecek.

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi 15 Temmuz Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanındaki Belediye Kültür Merkezinde, Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi ve Şahinbey Kongre Merkezinde, Bursa Gürsu Kent Meydanında ve Millet Bahçesinde, Balıkesir Dursunbey ilçesinde belediye meydanında en çarpıcı 15 Temmuz fotoğraflarını görme imkanı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un çarpıcı kareleri sergileniyor - Son Dakika

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