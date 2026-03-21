İHA Pilotluğu Başvuruları Yüzde 236 Arttı - Son Dakika
İHA Pilotluğu Başvuruları Yüzde 236 Arttı

İHA Pilotluğu Başvuruları Yüzde 236 Arttı
21.03.2026 11:26
2026'da İHA pilotu olmak için yapılan başvurular yüzde 236 artarak 54 bin 75'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana İHA pilotu olmak için başvuranların sayısının geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 236 arttığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İHA pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin açıklamada bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde başvurulardaki artışa dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." diye konuştu.

"Yılın Başından Bu Yana Bin 91 Yeni İHA'yı Kayıt Altına Aldık"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana bin 91 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

"Lisanslı İHA Pilotu Sayısı 1 Milyon 655 bin 918'e ulaştı"

Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sisteminde kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616 olduğunu dile getirerek "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı." bilgisini paylaştı. - ANKARA

Son Dakika Yerel İHA Pilotluğu Başvuruları Yüzde 236 Arttı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
