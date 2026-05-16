İHD İskenderun Şubesi: "Kalıcı Barış İçin Hukuki Adımlar Atılmalı"

16.05.2026 18:18  Güncelleme: 21:26
İHD İskenderun Şubesi, çatışmasızlık sürecinin kalıcı barışa dönüşmesi için hukuki reformlar, demokratikleşme adımları ve siyasi tutuklulara yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Haber:  Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - İHD İskenderun Şubesi Eş Başkanı Yusuf Berkyürek, çatışmasızlık sürecinin kalıcı barışa dönüşebilmesi için hukuki reformların, demokratikleşme adımlarının ve siyasi tutuklulara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İHD İskenderun Şubesi, "Demokrasi için barışa ses ver" etkinliği kapsamında basın açıklaması yaptı. İHD İskenderun Şubesi'nde yapılan açıklamaya İHD Yönetim Kurulu ve Üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. İHD İskenderun Şubesi Eş Başkanı Yusuf Berkyürek, Türkiye'nin Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü konusunda bir yandan tüm kesimlerde umut yaratan diğer yandan ise belirsizliklerle örtülü tarihi bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Berkyürek, 1 Ekim 2024'ten sonra yaşanılanları anımsattı. Müzakere süreçlerinin kalıcı bir barışla sonuçlanması için hukuksal reformların ve hukuki güvencelerin olması gerektiğini aktaran Berkyürek, 2013-2015 yılları arasındaki sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki sebeplerden birinin hukuki ve idari reformların hayata geçirilmemesi olduğunu aktardı.

Hükümetin Kürt meselesinin çözümünü, temel hak ve özgürlükler bakış açısıyla ele alması gerektiğinin altını çizen Berkyürek, şunları söyledi:

"Yasa metni açık, yoruma kapalı ve öngörülebilir olmalı, infaz ve dönüş süreçlerinde idari ve hukuki keyfiliği önleyecek kesinlikler ve güvenceler içermelidir. Bu yasanın uygulamasını izlemek üzere tüm siyasi partilerin katılımıyla bir izleme ve denetleme komisyonu oluşturulmalıdır. Komisyon hazırladığı raporları Meclis'e sunmalıdır. Komisyon sivil toplum örgütlerinin katılımına açık, somut ve süreklilik arz eden bir çalışma yöntemi belirlemelidir. İfade olarak kalıcı barışın ve demokratik bir düzenin inşası için bütün siyasi tutukluları özgürlüklerine kavuşturacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz."

Demokratik bir toplum düzeninin, geçmişle yüzleşme hakikat ve onarım süreçlerinin işletilmesi ile mümkün olacağını vurgulayan Berkyürek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından Meclis'e sunulan nihai raporun 7. bölümünde belirtilen tüm demokratikleşme adımlarının hayata geçirilmesini ve AİHM ile Anayasa Mahkemesi kararlarının gereği yerine getirilmesini talep etti. Kayyum atanan belediyelerin seçilmiş başkanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini ve hasta tutukluların serbest bırakılmasının önemli olduğunu belirten Berkyürek, idare ve gözlem kurullarının kaldırılmasını gerektiğini söyledi.

Berkyürek, belediye başkanları, siyasi aktörler ve gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcilerine yönelik "yargı sopası"ndan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tutuksuz yargılama ve bütün yargısal süreçlerde esas alınmalıdır. KHK ile işten atılan memur ve işçiler görevlerine iade edilmelidir. Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalı. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda öngörülebilirlik ve kanuni belirlilik ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Çatışmasızlık ve silahsızlanma ile elde edilen bu tarihi fırsatın kalıcı barışa dönüşmesi için siyasi ve hukuki adımların en kısa süre içinde hayata geçirilmesini talebimizi yeniliyoruz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
