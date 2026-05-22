İHH Afyonkarahisar heyetinden Vali Dr. Naci Aktaş’a ziyaret

22.05.2026 16:22
İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Karapınar ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede kurumlar arası iş birliği, sosyal dayanışma çalışmaları ve kentte yürütülen faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Karapınar ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede sosyal yardım faaliyetleri, kurumlar arası dayanışma ve kentte yürütülen çalışmalar ele alınırken, İHH heyeti Vali Aktaş’a destekleri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Karapınar ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, sosyal yardımlaşma faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve kentte yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. İHH heyeti tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Afyonkarahisar’da sürdürülen insani yardım çalışmaları ve sosyal dayanışma faaliyetlerine ilişkin fikir alışverişi yapıldığı öğrenildi. Görüşmenin karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla tamamlandığı belirtildi.

SAMİMİ KABUL VE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, İHH Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Karapınar ve beraberindeki heyetin, Vali Dr. Naci Aktaş’a nazik kabulleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi. İHH heyeti tarafından yapılan değerlendirmede, kamu kurumlarıyla sürdürülen uyumlu çalışmaların sosyal yardımlaşma faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Vali Aktaş’ın gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretin, kentte sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Afyonkarahisar Valiliği’nde gerçekleştirilen görüşmede, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen yardım faaliyetlerinde ortak hareket edilmesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. İHH Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın kent genelinde sürdürdüğü sosyal yardım faaliyetleriyle birçok ihtiyaç sahibine ulaştığı ifade edilirken, kurumlar arası iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği kaydedildi. Gerçekleştirilen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber: Faruk Kılınç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
