15 Temmuz\'un 10. Yılında Anlamlı Fotoğraf Sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi 10'uncu yılına girerken, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin objektiflerine yansıyan tarihi fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisi Gaziosmanpaşa'da açıldı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin dünyaya bir mesaj verdiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda canını hiçe sayan, sadece gelecek nesilleri ve vatanını düşünen bir milletin evlatları olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. İhlas Haber Ajansı İstanbul 3'üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir ise, "O gün yaşananları en iyi yapabildiğimiz şekilde, kabiliyetimiz dahilinde fotoğraflarla ve görüntülerle dünyaya yansıttık. Bazı kareler var ki 15 Temmuz'da darbe girişiminin bastırılmasında örnek bir fotoğraf olarak birçok medya kuruluşunda dünyada yer aldı" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o kanlı gecede sahada olan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri olanları saniye saniye takip ederek dünyaya aktardı. İHA ekiplerinin objektiflerine yansıyan tarihi karelerden oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisi, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, İHA İstanbul 3'üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir ve diğer davetliler katıldı.

"Bazı fotoğraf kareleri var ki darbe girişiminin bastırılmasında örnek bir fotoğraf olarak birçok medya kuruluşunda dünyada yer aldı"

Programa katılan İHA İstanbul 3'üncü Bölge Müdürü Ömer Faruk Aydemir, "O gün yaşananları en iyi yapabildiğimiz şekilde, kabiliyetimiz dahilinde fotoğraflarla ve görüntülerle dünyaya yansıttık. Burada gördüğünüz 50 küsür fotoğraf o gece sahada olan arkadaşlarımızın sabaha kadar çektiği kareler. Bazıları var ki 15 Temmuz'da darbe girişiminin bastırılmasında örnek bir fotoğraf olarak birçok medya kuruluşunda dünyada yer aldı. Çok güzel fotoğraf karelerimiz oldu ve biz o gece belki sahadaki diğer vatandaşlarımız gibi mücadele etmedik, başka bir şekilde mücadele ettik" dedi.

"İhlas Haber Ajans olarak tüm ekiplerimizle sahadaydık"

Aydemir, "Çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflarla darbe girişiminin bastırılmasını tüm dünyaya yansıttık. Biz İhlas Haber Ajansı olarak tüm ekiplerimizle sahadaydık. 10'uncu yılında da bize bu fırsatı tekrar verdiğiniz ve bu fotoğrafları tekrar sergilememize vesile olduğunuz için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz bir milletin dünyaya verdiği mesaj aslında"

15 Temmuz'da Türkiye'nin dünyaya bir mesaj verdiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise, "15 Temmuz'un üzerinden artık 10 sene geçmesi itibarıyla anılarımızı tazeleme noktasında bu fotoğraf sergisi bizim için çok önemli. 15 Temmuz unutulmaması gereken bir olay. Tarihi sonradan gelen nesillere anlatmamız gerekiyor. Bu noktada yapılanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem olay anında hem bugün yaptığınızın kıymeti bir kere daha ortaya çıkıyor. Malumunuz unutulan acılar tekrarlanmakla mükellef ve biz bu süreci sürekli anlatmamız gerekiyor. 15 Temmuz bir milletin dünyaya verdiği mesaj aslında. Bugün de söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda canını hiçe sayan, sadece gelecek nesilleri ve vatanını düşünen bir milletin evlatları olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ve vatan, millet uğruna gerçekten hayatlarını feda ettiler"

15 Temmuz gecesi canlarını feda eden vatandaşların olduğunu hatırlatan Karadeniz, "15 Temmuz yaşandığı ilk anlarda köprüde bir tatbikat var söylemiyle başlamıştık. Kendi aramızda arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 'Kim darbe yapabilir ki? Kimse buna cesaret edemez' derken bir anda bir darbe girişimi olduğunu öğrendiğimiz bir süreç oldu. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ve vatan, millet uğruna gerçekten hayatlarını feda ettiler. Bugün de biz onların mirasını devam ettirmenin derdindeyiz. ve hem bu tarz programlarla hem sergilerle önümüzdeki yıllarda o hain darbe girişimini her zaman anacağız. Anacağız ki bir daha kimse cesaret edemesin" diye konuştu.

"Annelerinden, babalarından önce sokağa koşan gençler; vatan, bağımsızlık uğruna nasıl mücadele verdiklerini gösterdiler"

Gençlerin vatan için mücadele ettiklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Şunu da söylemek istiyorum. O tarihlerde hatırlarsınız 15 Temmuz 2016'da bir gençlik tartışması vardı; 'Ne olacak bu gençlik? Bunlar X kuşağı, Y kuşağı.' O tarihte gençler gösterdi ki daha 15-16 yaşında gençler annelerinden, babalarından önce sokağa koşarak vatan, bağımsızlık uğruna nasıl mücadele verdiklerini gösterdiler. Dolayısıyla da artık X, Y, Z kuşağı değil, 15 Temmuz kuşağını konuştuğumuz bir döneme girdik. ve bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Türk milleti eğer ilk olursa camı kırmaktan bugün de çekinmez. İçerisindeki kahramanlığı bugün de çıkarır. Allah bir daha ihtiyaç etmesin ama bir dünya varsa asla unutmamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Serginin 1 hafta ziyaret edilebileceği öğrenildi. - İSTANBUL