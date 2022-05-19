İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı - Son Dakika
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İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı

19.05.2022 16:20
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kastamonu'da İhlas Pazarlama çalışanları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerle bir araya gelerek Vakfın faaliyetlerini anlattı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kastamonu'da İhlas Pazarlama çalışanları, İhlas Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerle bir araya gelerek Vakfın faaliyetlerini anlattı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kastamonu'da bulunan Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda İhlas Pazarlama çalışanları, öğrenciler ve İhlas Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldi. Sılayı Yurdu Nuh Düğmeci Konferans Salonunda salonunda düzenlenen konferansta Aydın, İhlas Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konferansa Kastamonu, Karabük, Sinop'tan çok sayıda İhlas Vakfı gönüllüleri katıldı.

İhlas Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İhlas Vakfı olarak yurt içi ve yurt içinde İhlas'ın değerlerini temsil ederek hizmet ediyoruz. Türk bayrağımızı Afrika, Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz. İmkanlarımızı seferber ederek, ülkemize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz" dedi.

İhlas Vakfı'nın kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olduğunu hatırlatan Aydın, toplanan bağışlarla yurt dışında kurslar, külliyeler, su kuyuları açtıklarını, yurt içi ve yurt dışında eğitim faaliyetleri ile Türkiye sevdalısı on binlerce genç yetiştirdiklerini anlattı.

Konferansın ardından Aydın tarafından katılımcılara hediyeler verildi. - KASTAMONU

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı

YORUMLAR
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Menderes'in özel kalem müdürü Aydın'a geldi Menderes'in özel kalem müdürü Aydın'a geldi Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı Kuşadası'nda 5 yıldır park halindeki otomobil yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, Kastamonu'da İhlas Vakfı'nın faaliyetlerini anlattı - Son Dakika
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