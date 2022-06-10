İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi

10.06.2022 10:24
İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi

Çayırova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete açtığı Sevince Mağazası 500 aileyi giydirdi.

Çayırova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete açtığı Sevince Mağazası 500 aileyi giydirdi.

Çayırova Belediyesi'nin geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığı Sevince Mağazası, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılıyor. Açılışından bugüne 500 aileye 3 bin parça kıyafet desteği veren mağaza, hizmetlerine devam ediyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, randevu sistemiyle mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılıyor. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden tercih ettikleri kıyafetleri alıyor.

250 metrekare alanda 3 katta hizmet veren Sevince Mağazası'nda çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. - KOCAELİ

İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi
İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi
İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi 500 aile bu mağazadan giyindi - Son Dakika

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