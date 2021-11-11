Üye Girişi
İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı - Son Dakika

İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı

11.11.2021 14:37
İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal içerikli çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, gerçekleştirdiği sosyal içerikli çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Belediye, dar gelirli ailelere mensup ihtiyaç sahibi 50 çocuğa mont, ayakkabı ve kışlık ürünlerden oluşan giysi desteği sağlayarak bir kez daha yüzleri güldürdü. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber eşarp hediye etti. AK Partili Bağlar Belediyesi, sosyal desteklerle ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belediyeye ait Gün Işığı Mağazası tarafından tespit edilen 50 çocuğa mont, ayakkabı ve kışlık elbiselerden oluşan giyim desteği sağlanarak havaların soğumaya başladığı bu günlerde okul çağındaki çocuklar sevindirildi. Giysi hediye paketlerini çocuklara takdim eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek her zaman ve her koşulda yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Çocukların mutluluğu her şeye bedel"

Bugüne kadar 15 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşa giysi konusunda destek sağladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, bunlar arasında çocukların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Sosyal belediyeciliği ön planda tutuyoruz. Bu yolla hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de gönüllere dokunuyoruz. İlk günden beri milletimizin içindeyiz. Milletimizle aramızda öyle bir bağ oluşmuş ki biz burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Sorunların ne olduğunu biliyoruz. Buna göre çözümler üretiyoruz. Binlerce vatandaşımıza mevsim koşullara göre giysi katkısı sunuyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek bizim için paha biçilmez bir gurur" dedi.

İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eşarp hediye etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaret ettiği Diyarbakır Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde ise kız öğrencilere anlamlı bir jest yaptı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek okulda sürdürülen eğitim hakkında bilgi alıp öğrencilere eşarp dağıttı. İmam Hatip okullarının milli ve manevi gençliğin yetişmesine sağladığı katkılara vurgu yapan Başkan Beyoğlu, "Buradan yetişen kızlarımız inşallah ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir misyon üstleneceklerdir. Sizlere olan inancımız tamdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı
İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 15:47 Kitabında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım 15:39 Karısını boğarak öldüren katil koca: Kuzularıma kıyamadım Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı 15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 15:21 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın nişanlısı cenazede feryat etti: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Merve Boluğur, saçlarını kestirdi 15:08 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi

Son Dakika Haberleri
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:37 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik
15:34 Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının elinde evine götüreceği ekmek poşeti kaldı
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik         
15:38
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü         
15:18
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 16:00:06. #1.13#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement