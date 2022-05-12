İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı

12.05.2022 22:41

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan kıyafet kumbarası yandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan kıyafet kumbarası yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kıyafetlerin çoğu kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Bilali Habeşi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet toplanması amacıyla kurulan kıyafet kumbarası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmaya çalışıldı. Kumbaradan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İlk olarak kumbarayı boşaltan ekipler, daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrasında kıyafetlerin çoğunun kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı

YORUMLAR
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Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplanan kıyafetler yandı - Son Dakika


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