İKAF\'25 Başladı: Kariyer Fırsatları Kapadokya\'da

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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar; 20-21 Şubat tarihleri arasında iki gün sürecek İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'25) kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda düzenlenen ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok üniversitenin iş birliğiyle hayata geçirilen, öğrenci ve mezunlara kariyer fırsatları sunmayı amaçlayan İKAF'25 başladı. İKAF'25 çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılan ve organizasyon alanında KÜN standını ziyaret ederek öğrenciler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Karasar, KÜN'ün eğitim anlayışı, sektörle iş birliği çalışmaları, öğrenci ve mezunlarının kariyer yolculuklarına dair farkındalık kazanmaları için bilgi paylaşımında bulundu.

İKAF'25; bölgedeki gençlerin iş dünyasının önde gelen kurum ve profesyonelleriyle doğrudan temas kurmasına imkan tanırken, KÜN Öğrenci Destek Hizmetleri Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Gökkaplan ve KÜN Kariyer Yönetimi ve Mezun İlişkileri Ofis Koordinatörlüğü de fuar süresince öğrencilere rehberlik ederek, kariyer planlamalarına dair bilgilendirmelerde bulundular ve öğrencilerin fuardan en verimli şekilde yararlanmalarına destek oldular. - NEVŞEHİR