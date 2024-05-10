İki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Yerel

İki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti

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Eskişehir'de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, bir arkadaş diğerini silahla sol ayağından vurdu. Olay, Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerindeki bir çay ocağında gerçekleşti. Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. isimli şüpheli, silahını kullanarak Ahmet A.'yı yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.05.2024 17:52
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İki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iddiaya göre alacak-verecek meselesinden başlayan tartışma sonucu iki arkadaştan biri, diğerini sol ayağından silah ile vurdu.

Silahla yaralama olayı, Hayriye Mahallesi Dumrul Sok üzerinde bir çay ocağında gerçekleşti. Görgü şahitlerinin iddiasına göre çay ocağında oturan Ahmet A. isimli emekli esnaf ile bir başka esnaf ve aynı zamanda arkadaşı olan M.Ç. arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma başladı. Daha sonra tartışmanın büyümesinin ardından M.Ç. silahı ile Ahmet A.'yı sol ayağına bir el ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sol ayağından hafif şekilde yaralanan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İki arkadaş arasındaki alacak verecek tartışması kanlı bitti
Kaynak: İHA

Eskişehir, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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