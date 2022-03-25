İki belediye arasından proje işbirliği - Son Dakika
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İki belediye arasından proje işbirliği

25.03.2022 11:47
İki belediye arasından proje işbirliği

Bilecik'in Osmaneli ve Söğüt belediyeleri turizm alanında işbirliği yapma kararı aldı.

Bilecik'in Osmaneli ve Söğüt belediyeleri turizm alanında işbirliği yapma kararı aldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve beraberindeki heyet, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti. Başkanlar, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve restorasyonları tamamlanan Osmaneli konakları, konak oteller, aşçılık okulu, parklar, gençlik merkezi gibi gezdiler. Kalkınma ajansı ve bakanlık projeleri hakkında bilgi alışverişi yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin karşılıklı bilgi paylaşımında bulundular. Birbirlerine karşılıklı destek olmayı arttırarak sürdüreceklerini belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turizm alanında da ilçe işbirliklerini sürdüreceğini söyledi. - BİLECİK

İki belediye arasından proje işbirliği
İki belediye arasından proje işbirliği

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Osmaneli, Bilecik, Turizm, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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