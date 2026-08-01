İki dev sanatçıya "Yaşam Boyu Onur Ödülü’’ ödülü

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yıl "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü", Türk sineması ve tiyatrosunun efsane isimleri Selma Güneri ve Mustafa Alabora'ya verildi.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen törende duygu dolu anlar yaşandı. Usta sanatçı Selma Güneri'nin konuşması sırasında, "Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı sanat olmazdı" sözleri üzerine amfi tiyatroda bulunan binlerce sanatsever ayağa kalkarak İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

2 usta isme "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen ödül töreninde, Türk sineması ve tiyatrosuna uzun yıllar boyunca değerli katkılar sunan Selma Güneri ve Mustafa Alabora, kültür ve sanat dünyasına verdikleri emekler dolayısıyla onurlandırıldı. Ödülü takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu, usta sanatçılara teşekkür etti.

Hakan Çebi: "Sanat yaşamlarıyla ülkemizin kültür mirasına değer kattılar"

Ödül töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Türk sineması ve tiyatrosunun iki usta ismini Büyükçekmece'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bir ömür boyunca sanata emek veren, eserleriyle kuşaklara ilham olan ve kültür hayatımıza kalıcı izler bırakan değerli sanatçılarımızı onurlandırdığımız, Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Töreni'nde; Türk sinemasının ve tiyatrosunun iki kıymetli ismi Sayın Selma Güneri ve Sayın Mustafa Alabora'yı Büyükçekmece'mizde ağırlamaktan ve kendilerine bu anlamlı ödülü takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Sanata adanmış yaşamlarıyla ülkemizin kültür mirasına değer katan değerli sanatçılarımıza, Büyükçekmeceli hemşehrilerim adına sevgi ve saygılarımı sunuyor; kültür ve sanat hayatımıza yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyorum."

Selma Güneri: "Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı sanat olmazdı"

Ödülünü alırken duygu dolu anlar yaşayan duayen sanatçı Selma Güneri, sanat yaşamı boyunca kendisine destek olan sanatseverlere teşekkür etti ve Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı dile getirerek şöyle konuştu: "Sonsuz teşekkürler bu harika alkışlarınız için her şeyden önce. İşte sanatın gücü. Bu sanatın gücü yine bu akşam burada hep beraber bizi buluşturdu, birleştirdi. Yıllar yıllar biz çalıştık. Siz alkışladınız, desteklediniz. Ödüllerimizi sizinle beraber aldık. Sizler sayesinde aldık. Sizlere gönül borcumuz var efendim. Çok şey borçluyuz. Lütfen yılların teşekkürünü, saygısını, sevgisini, minnetini kabul edin. O olmasaydı bizler burada olmazdık. O olmasaydı sanat olmazdı. O olmasaydı spor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk."

Mustafa Alabora: "Bu ödülü oğlum adına alıyorum"

Türk tiyatrosunun çınarı ve kuşaklara ilham veren usta sanatçı Mustafa Alabora, aldığı ödülü oğlu Mehmet Ali Alabora'ya ithaf ederek şöyle konuştu: "Oğlum Mehmet Ali ile yaptığım bir dizide büyük bir alkış yaptınız. Çok mutlu oldum. Ben de bu ödülü oğlum adına alıyorum."