İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti - Son Dakika
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İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti

12.06.2022 13:23
İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları, Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde Bilecikli vatandaşların karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları, Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde Bilecikli vatandaşların karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları, başarılı konserleri ile Eskişehir dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Orkestra bu kez komşu şehir Bilecik'te konser verdi. Konser, Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, her iki belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Bilecikli vatandaş katıldı. Orkestra şefliğini Simay Pala, koro şefliğini ise Derya İnanç'ın üstlendiği konserde çocuklar, marş ve şarkıları başarı ile seslendirerek Bileciklilerden büyük beğeni aldı. Konser sonunda sahneye çıkan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, koordinatör Kaan Kıran, şefler Simay Pala ve Derya İnanç ile çocukları tebrik etti.

"Sanat varsa bizler varız"

Başkan Vekili Subaşı orkestrayı dinlerken gururlandıklarını ifade ederek, "Çok gururlanarak dinledik. Harika bir gün geçirmemizi sağladınız, çok teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran çocuklar ve veliler, kültür-sanat etkinliklerinin kısıtlandığı tam da şu süreçte bizlere umut vaat ediyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Hepimiz için sanatlı günler diliyorum. Sanat varsa bizler varız, gelecek var. Başkanımız Ahmet Ataç eşi ve kızı ile birlikte bizimle. Tepebaşı Belediyemizin değerli meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da aramızda. Bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürlerimizi de çocuklarımıza sunuyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir ve Bilecik et ile tırnak gibidir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Eskişehir ve komşu Bilecik'in yakın ilişkisine dikkat çekerek, "Öncelikle bu güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. İki komşu olarak Eskişehir ve Bilecik, et ile tırnak gibidir. Ayrıca Tepebaşı'nda şehir dışından en çok Bilecikliler yaşıyor, sizler ile her zaman bir aradayız. Derneklerimiz ile sürekli buluşuyoruz. Bugün de çok güzel ve Bilecik'e yakışan bir gündü. Sevgili Başkanımız Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'in ilk kadın başkanı. Kendisini kutluyoruz ve destek veriyoruz. Bilecik'imiz de Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet kentlerinden bir tanesi ve Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığı ile ileriye gidecek" dedi.

Ayrıca Başkan Vekili Subaşı, Başkan Ataç'a Mustafa Kemal Atatürk'ün seramikten bir tablosunu armağan etti. Başkan Ataç da Başkan Vekili Subaşı'na, Devrim otomobilinin camdan bir figürü ile Nazım Hikmet Ran'ın bir karikatürünü takdim etti. - ESKİŞEHİR

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti
İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti
İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti
İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti

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Kaynak: İHA

Tepebaşı, Bilecik, Subaşı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni ve Koroları'ndan Bilecik'te müzik ziyafeti - Son Dakika

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