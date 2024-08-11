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İki katlı evde çıkan yangın korkuttu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören Köyü'nde iki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Korkut'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin bir odasında çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.