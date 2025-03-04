İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor - Son Dakika
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İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor

İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor

Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin girişimleri ile Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde 'doğal gaz dönüşümü' başlatılıyor.

04.03.2025 12:16  Güncelleme: 12:21
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Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin girişimleri ile Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde 'doğal gaz dönüşümü' başlatılıyor.

İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı 1. Oturumu, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. Gündeme alınan toplam 4 maddenin komisyonlara havale edildiği toplantıda, kentsel dönüşüm kapsamında olmaları nedeniyle doğal gaz alamayan Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalle sakinlerine müjde geldi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğal gaz şirketi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin nihayete erdiğini, doğal gaz yapım işini 2025 yatırım ve planlama bütçesine aldıklarını, 2 mahalleye çok kısa sürede doğal gazın verileceğini açıkladı.

"Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimize doğal gazı bağlayacağız"

En kısa sürede doğalgazın bağlanacağını ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Maddeleri komisyonlara havale etik. Kapanış meclisinde karara bağlayacağız. Son toplantıda doğal gaz kararını el birliği ile almış olacağız. Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimize doğal gazı bağlayacağız. Gerekli görüşmeler, çalışmalar daha önce yapıldı. Bakanlık ve doğal gaz şirketi ile görüşmeler tamamlandı. Meclis kararından sonra karara ekli belgeleri de hazırlayarak doğal gaz şirketine göndereceğiz. 2025 yatırım bütçesi ve planlamasına da alındı. Dolayısıyla en kısa sürede Hatanebaşı ve Kökçüoğlu'nu doğal gaz ile buluşturacağız" dedi.

"İlyasköy, Anadolu ve Kadıköy Mahalleleri yetki alanımızda değil"

Diğer merkez mahallelerde doğal gaz olmayan bazı sokaklar hakkında da bilgi veren Kurnaz, "İlyasköy, Fatih Mahallesi ile Şehit Korhan Ekiz Bulvarı arasında kalan birkaç sokakta da doğal gaz arzı yok. O bölgeler riskli alan. Zorunlu kentsel dönüşüm alanları oldukları için o mahallelerde ilçe belediyesi olarak bir tasarrufumuz olamıyor. O bölgeler Büyükşehir Belediyesi yetki alanında. İstekleri biz de Büyükşehir yetkililerine iletebiliriz" diye konuştu.

Hastane Mahalle Muhtarı Süheyla Şen ve mahalle sakinleri de yıllardır mahallerine doğal gaz beklediklerini, tüp, odun ve kömür kullanmanın doğal gaza oranla hem daha maliyetli hem de daha zahmetli olduğunu belirterek, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor - Son Dakika

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