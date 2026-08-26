İki Tarım Müdürü Yeni Görevine Atandı - Son Dakika
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İki Tarım Müdürü Yeni Görevine Atandı

İki Tarım Müdürü Yeni Görevine Atandı
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Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nde görevli Akar ve Atmaca, yeni görev yerlerine atandı ve plaket aldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ahmet Akar ve Süreyya Atmaca, yeni görev yerlerine atandı. İl Müdürü Mehmet Karayılan, kurum bünyesinde yaptıkları çalışmalar ve katkıları dolayısıyla Akar ve Atmaca'ya plaket takdim ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bir süredir Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akar, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Akar'a, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla İl Müdürü Mehmet Karayılan tarafından plaket verildi.

İl Müdürü Karayılan, Akar'a kurum çalışmalarına sunduğu katkılar ve özverili hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görev yeri Foça'da başarılar diledi.

Öte yandan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Süreyya Atmaca da Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak atandı.

Atmaca'ya da görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle İl Müdürü Mehmet Karayılan tarafından plaket takdim edildi. Karayılan, Atmaca'ya kuruma sunduğu katkılar ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan iki yöneticinin yeni görev yerlerine atanması dolayısıyla gerçekleştirilen plaket takdiminde, kurum bünyesinde yürüttükleri çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Manisa, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki Tarım Müdürü Yeni Görevine Atandı - Son Dakika

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