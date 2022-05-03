İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı - Son Dakika
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İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

03.05.2022 00:58
İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da Covid-19 kısıtlamalarından dolayı yapılamayan mezarlık ziyareti bu bayramda sosyal mesafesiz ve yasaksız yapıldı.

Iğdır'da vatandaşlar 2 yılın ardından Covid-19 kısıtlamaları olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, ebediyete intikal eden yakınları için dua etti. Mezar başına gelen vatandaşlar, ölen yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ölen akrabasını ziyarete gelen Mehmet Yıldız, "Yasaklardan dolayı mezarlık ziyaretine gelmememiz bizi çok üzüyordu. Bu sene pandeminin olmaması, gelebilmemiz bizi çok sevindirdi. Fatiha duası ve Kur'an-ı Kerim okumaya geldik. Bayramlarını kutlamaya geldik. Onlar da bizim yolumuzu gözlüyor" dedi. - IĞDIR

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Koronavirüs, Türkiye, Bayram, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki yılın ardından mezarlık ziyaretleri tekrar yapıldı - Son Dakika


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