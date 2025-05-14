İkiz Bebek Sahibi Aileye Şahinbey Belediyesi\'nden Destek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ikiz bebek sahibi olan Saadet ve Cuma Çiftçi çifti, hem büyük bir mutluluk yaşadı hem de Şahinbey Belediyesi'nin çeşitli destekleriyle sevindi. Ailenin üçüncü ve dördüncü çocukları dünyaya gelirken, Şahinbey Belediyesi ekipleri aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, yıllardır sürdürülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 190 bin bebeğe ulaşıldığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilen ebe, anneye bebek bakımı, emzirme ve aşılama konularında bilgilendirmede bulundu. Belediye ekipleri ayrıca aileye battaniye, çanta, ateş ölçer gibi çeşitli hediyeler takdim etti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, bebek bezi desteği de bu yılki projeye dahil edildi. Buna göre, ikiz bebeklerin bir yıl boyunca ihtiyaç duyacakları tüm bezler Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak. Şahinbey Belediyesi, üçüncü ve dördüncü çocuklar için uygulamaya koyduğu maddi destek kapsamında bu aileye her ay 9 bin TL ödeme yapacak. Aynı şekilde, hükümetin sağladığı destekle birlikte aile toplamda her ay 18 bin TL maddi yardım alacak.

"Ailelerimizi bu anlamda her zaman destekliyoruz"

Ziyarette konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Babamız gibi biz de çok mutlu olduk. İkiz bebek sahibi olan Saadet Hanım ve Cuma Bey'i evlerinde ziyaret ettik. Kendilerinin üçüncü ve dördüncü çocukları dünyaya geldi. Ailelerimizi bu anlamda her zaman destekliyoruz. Zaten yıllardır sürdürdüğümüz 'Hoş Geldin Bebek' projemiz kapsamında, bugün 190 bin bebeğimizi ziyaret etmiş olduk. Sağlık Müdürlüğü'nden görevlendirilen ebemiz, anneye emzirme, bebek bakımı ve aşılar konusunda bilgilendirme yaptı. Bizler de ailemize çeşitli hediyeler; battaniye, çanta, ateş ölçer gibi malzemeler takdim ettik. Ayrıca bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle, bebek bezi desteğimiz de devam ediyor. Bu bebeklerin bir yıl boyunca kullanacağı bezler, Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak" dedi.

"İkiz bebek sahibi oldukları için her ay 9 bin TL nakdi destek vereceğiz"

Vereceği desteklerle ilgili konuşan Tahmazoğlu, "Bunun yanında, üçüncü ve dördüncü çocuklar için maddi destek uygulamamız da mevcut. Bu ailemize ikiz bebek sahibi oldukları için her ay 9 bin TL nakdi destek vereceğiz. Aynı zamanda hükümetimizin de benzer bir uygulaması bulunmakta. Oradan da 9 bin TL alacaklar. Böylece aileye toplamda 18 bin TL tutarında bir nakdi destek sağlanmış olacak. Rabbim evlatlarını bahtiyar eylesin, sağlıkla büyümelerini nasip etsin. Ailemizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şahinbey Belediyesi tarafından maddi ve manevi destek görüyoruz"

İkiz kızları anne ve babası Saadet - Cuma Çelik, "Bebek sahibi olmanın mutluluğu bambaşka, ikiz sahibi olmak ise çok daha farklı ve heyecan verici bir duygu. Aynı anda iki bebeğe bakmak büyük bir sorumluluk, ama bir o kadar da güzel bir deneyim. Şahinbey Belediyesi'ne sundukları tüm destekler için teşekkür ederiz. Bez yardımı, çanta, battaniye ve nakdi destekler için minnettarız. Kızlarımızın babası olarak, ailece çok mutluyuz. Şahinbey Belediyesi'ne tekrar teşekkür" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP