İkiz göletler’de ulaşımı rahatlatacak çalışma

Sinop'un Durağan ilçesinde bulunan İkiz Göletler Mesire Alanı'nda vatandaşların ulaşım ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Durağan Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mesire alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan otopark sorununa çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla birlikte yol düzenlemesi ve yeni otopark alanlarının oluşturulacağı belirtilirken, özellikle yaşlı vatandaşlar ile köprü geçişinde ve eşyalarını taşımada zorluk yaşayan ziyaretçilerin alana daha rahat ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Durağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların konforunu artırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceği belirtilerek, mesire alanının temiz tutulması konusunda da ziyaretçilere duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Yeni düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte İkiz Göletler Mesire Alanı'nda ziyaretçilerin daha rahat ve konforlu bir şekilde vakit geçirebilmesi hedefleniyor.