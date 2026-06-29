İkiz Kızların İsim Karışıklığı Gündem Oldu - Son Dakika
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İkiz Kızların İsim Karışıklığı Gündem Oldu

İkiz Kızların İsim Karışıklığı Gündem Oldu
29.06.2026 10:48
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Elazığ'da baba, ikiz kızlarının isimlerini karıştırınca komik anlar yaşandı, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Elazığ'da yaşayan Mehmet Can Doğan'ın, anaokulundan karne alan ikiz kızları Masal ve Öykü'nün isimlerini karıştırdığı ve kızlarının tepkilerinin yer aldığı anlara ait cep telefonu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ'da ikamet eden Mehmet Can Doğan, anaokuluna giden ikiz kızları Masal ve Öykü Doğan'ın karne alma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ev ortamında kızlarının karnelerini inceleyen baba Doğan'ın, ikizlerin isimlerini karıştırması üzerine çocukların şaşırdığı, tepki gösterdiği ve ağladığı görüldü. Babanın isimleri düzeltmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkiz Kızların İsim Karışıklığı Gündem Oldu - Son Dakika

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