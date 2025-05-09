İkizce'de Enerji Temalı Bilim Fuarı

İkizce'de Bilim Fuarı'nda enerji temalı projeler ilgi odağı oldu

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı 18 proje sergilendi. Güneş ve rüzgar enerjisi temalı projelerin öne çıktığı fuar, TEKNOFEST'e aday projeleriyle dikkat çekti.

İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen fuarda 38 öğrenci, 8 öğretmen rehberliğinde hazırladıkları projeleri okulun bahçesinde sergiledi. Fuara İkizce Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, kurum amirleri, öğretmenler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Açılış dualarla yapılırken, projeler ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Enerji projeleri dikkat çekti

Okul Müdürü Mustafa Çamyar, fuarda özellikle güneş ve rüzgar enerjisi temalı projelerin ön plana çıktığını belirterek, "Bilim fuarımızda dijital çağın gerekliliklerine uygun önemli projeler yer aldı. Güneş panelleriyle enerji üretimi gibi projelerimiz gelecekte kamu binalarına ve evlere uygulanabilir hale gelebilir. Bu projelerimizi geliştirip TEKNOFEST'e göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

İlk bilim fuarı, büyük heyecan

Proje yürütücüsü öğretmen Merve Aydoğan, fuarın okul adına bir ilk olduğunu vurgulayarak, "38 öğrenci ve danışman öğretmenlerle 3 ana dalda 18 projeyi sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir başlangıç, devamı gelecek" diye konuştu.

Fuarda yer alan 11'inci sınıf öğrencisi Aslı Ovalı ise, "Bu projede yer almak bize unutulmaz bir deneyim kazandırdı. İlk bilim şenliğimizin son olmamasını istiyoruz. Her yıl TEKNOFEST'e katılacak projeler çıkarmayı hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.