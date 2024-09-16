İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı - Son Dakika
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İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı

İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı

Muğla'da düzenlenen çalıştayda iklim değişikliğinin balık sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

16.09.2024 10:39
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği iş birliğinde, bölgedeki balık sağlığını tehdit eden iklim değişikliği etkilerini değerlendirmek amacıyla önemli bir çalıştay düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, iklim değişikliğinin sucul ekosistemler üzerindeki etkileri ve bu etkilerin balık sağlığına nasıl yansıdığı detaylı bir şekilde münazara edildi. Çalıştayda ele alınan en önemli konulardan biri, artış gösteren deniz suyu sıcaklıklarının balık hastalıklarını artırması ve bu durumun su ürünleri üretimi üzerindeki olumsuz etkileri oldu. Özellikle sıcaklık değişimlerinin sucul ekosistemlerde oluşturduğu dengesizliklerin, balıkların bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara daha açık hale getirdiği vurgulandı. Bu durumun hem doğal balık popülasyonlarını hem de su ürünleri yetiştiriciliğini tehdit ettiği belirtildi.

Çalıştay boyunca uzmanlar, iklim değişikliğinin su ürünleri sektörüne olan etkilerini en aza indirmek ve balık sağlığını korumak amacıyla geliştirilebilecek stratejiler üzerinde durdu. Özellikle, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yerel yönetimler, akademisyenler ve üreticiler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Bu meyanda, bölgesel ölçekte alınacak önlemler ve balık hastalıklarıyla mücadelede geliştirilmesi gereken yeni yöntemler ele alındı.

Çalıştayın sonunda, iklim değişikliğine karşı bölgesel stratejilerin geliştirilmesi gerektiği ve balıkçılık sektörünün bu değişimlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. Sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerel yönetimlerin ortak hareket ederek, su ürünleri yetiştiriciliğinin geleceğini koruma adına iş birliği içinde çalışması gerektiği ifade edildi. İklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri sektörüne olan etkilerinin minimize edilmesi için sürdürülebilir çözümler geliştirmenin önemi vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İklim Değişikliği ve Balık Sağlığı Çalıştayı - Son Dakika

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