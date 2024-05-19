İklim İzcileri Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tepebaşı İklim Sözcüleri Programına katılan çocuklar bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etti. Eskişehir İklim Spor Kulübü, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak gerçekleştirilen ziyarette yaklaşık 40 izci, Atatürk ve fedakar milletin tüm yokluklara ve zorluklara rağmen 105 yıl önce başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini sahiplenmek; milli egemenlik fikrinin genç nesillerce, gönülden benimsenmesi ve yaşatılması amacıyla düzenlenen gezide duygusal anlar yaşadı. İzciler 1'inci TBMM Binası'nı da ziyaret etti. Geziye katılan izciler, gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının yanı sıra özel günlerin anlamına uygun etkinliklerden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR