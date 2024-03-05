İl Genel Meclis Üyesi Adayı traktörünü seçim arabası yaptı - Son Dakika
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Yerel

İl Genel Meclis Üyesi Adayı traktörünü seçim arabası yaptı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Adayı Erkan Karakaş, çiftçilikle uğraşan bir vatandaş olarak traktörünü seçim arabası olarak kullanıyor. Traktörü seçim afişleri ile donatan Karakaş, çiftçilerin sesini duyurabilmek ve çalışmalarını daha kolay yürütebilmek amacıyla bu yöntemi tercih ettiğini belirtti. Karakaş, çiftçiler ve halkla birlikte başarılı bir seçim süreci geçirmeyi hedeflediğini ifade etti.

05.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:51
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İl Genel Meclis Üyesi Adayı traktörünü seçim arabası yaptı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi Adayı Erkan Karakaş isimli vatandaş, traktörünü seçim arabası olarak kullanıyor.

İlçede, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı olan ve çiftçilikle uğraşan Erkan Karakaş, traktörünü seçim afişleri ile donatıp seçim ilçe sokaklarında vatandaşlardan kendine destek istedi. Traktörü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleymezken, gülümsemelere neden oluyor. Traktörünü seçim aracı yapan Erkan Karakaş, çiftçi olduğundan dolayı bu şekilde çalışmalarını daha kolay yürüteceği için traktörü afişlerle donattığını söyledi. Karakaş, konuşmasının devamında; "Pazaryeri ilçesinde çiftçilik yapıyorum, aynı zamanda iki tarımsal kooperatifin başkanıyım. Çiftçilerin sesini gerektiği kadar üstlerimize iletebilmek adına il genel meclis adayı olduk. İnşallah çiftçilerimizle bütün halkımızla birlikte başarıp kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl Genel Meclis Üyesi Adayı traktörünü seçim arabası yaptı - Son Dakika

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