İl İnsan Hakları Kurulu yapılan başvuruları değerlendirdi - Son Dakika
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İl İnsan Hakları Kurulu yapılan başvuruları değerlendirdi

25.02.2022 15:30
İl İnsan Hakları Kurulu yapılan başvuruları değerlendirdi

Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda insan hakları konusunda vatandaşların yaptığı başvurular değerlendirildi.

Afyonkarahisar Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen İl İnsan Hakları Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Tekeş başkanlığında yapıldı. Toplantıda kentin muhtelif yerlerine konulan insan hakları başvuru kutularına vatandaşlar tarafından yapılan müracaat ve şikayetler değerlendirilerek çözüm odaklı kararlar alındı. Toplantıda ayrıca İl İnsan Hakları Kurulu, konusu itibari ile insan hakları ihlaline girmeyen genel olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile müracaat edilmesi gereken, vatandaşların hizmet aldıkları kamu kurum ve kuruluşları hakkında başvuru kutularına bırakılan müracaat ve şikayetler de değerlendirildi. Yapılan başvurular konularına göre tasnif edilerek gerekli çözümlerin bulunması ve vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi talebi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. - AFYONKARAHİSAR

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İnsan Hakları, Karahisar, Hukuk, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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