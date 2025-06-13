İl Jandarma Komutanı Demir ve jandarma personeli, Vali Aksoy\'u ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve beraberindeki jandarma personelini makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında konuşma yapan Vali Aksoy, jandarma teşkilatının önemine vurgu yaptı. Vali Aksoy, jandarma teşkilatının Türk milletinin huzuru, asayişin temini ve devletin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca, jandarmanın tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu temel kurumlardan biri olduğunu ifade etti.

"Şerefli üniforma içinde bu ülkeye hizmet etmiş ve hizmet eden herkesi saygıyla selamlıyorum"

Vali Aksoy, yapmış olduğu konuşmada, "Devletimizin en köklü, en deneyimli kuruluşları arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığımız iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti, vatan sevgisi ve vazife anlayışıyla her zaman takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, insan hak ve özgürlüklerine, demokratik değerlere bağlılığı ile milletimizin gönlünde yer etmiştir. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve milletimizin huzuru için milletimizle iç içe görevlerini yerine getirmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şerefli üniforma içinde bu ülkeye hizmet etmiş ve hizmet eden herkesi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. İl Jandarma Komutanlığı'mızın tüm mensuplarına sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ise ziyareti kabulden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR