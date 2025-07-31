İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde önemli atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar'ın yeni İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kaya oldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3 sayılı hükmünün 10. ve 11.'inci maddelerine göre Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine atandı. 2023 yılı Ağustos ayından bu yana Afyonkarahisar'da görev yapan Yağan'ın yerine, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Kaya, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Öte yandan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Albay Adnan Çelebi de Rize İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. - AFYONKARAHİSAR