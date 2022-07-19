İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı - Son Dakika
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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı

19.07.2022 12:12
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcıkuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2022 yılının 2.döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmaktır" dedi.

Gürel, kentte 2022 yılında ulaştırmada 22, eğitimde 47, kültür turizmde 8, tarımda 63, enerjide 5, sağlıkta 7, diğer kamusal hizmetlerde 32 olmak üzere toplam 184 proje ve iş yürütüldüğünü ifade etti.

Yürütülen 184 proje ve işin toplam proje bedelinin 5 milyar 681 milyon 296 bin TL olduğunu aktaran Gürel, "Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 809 milyon 488 bin TL, dönem sonu itibariyle de 192 milyon 98 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2022 yılı ödenekleri 540 milyon 702 bin TL'dir" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı - Son Dakika

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