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İl Müftüsü Akkuş: "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek" - Son Dakika

İl Müftüsü Akkuş: "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek"

31.01.2022 11:46
İl Müftüsü Akkuş: "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek"

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandili ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek" dedi.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandili ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek" dedi.

Bu gecelerde ailece dua edilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Malum olduğu üzere Çarşamba günü 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam da Regaib Kandili. Allah her gün bizlere yeni fırsatlar bahşediyor. Her hafta Cuma günü müminlerin bayramı olması dolayısıyla yeni lütuflarda bulunuyor. Bununla birlikte her sene 3 ayları, bu bereket aylarını bizlere göndererek bizlere olan lütfunu gösteriyor. Merhametini ortaya koyuyor. Müslüman için, insan için her an her zaman çok değerlidir ancak özellikle Allah'ın da bu zaman dilimleri içerisinde daha fazla lütufta bulunduğu günler, aylar ve zaman dilimleri vardır. Böyle olunca bize düşen de bu günleri en iyi şekilde değerlendirmek, bu mevsimleri en iyi şekilde geçirmek ve iyi bir nefis muamelesi yapmak oluyor. Bu günlerde Kur'an ile buluşma fırsatını yakalıyoruz. İnşallah çocuklarımızla birlikte, ailemizle birlikte Kur'an ile buluşmaya bu günleri vesile kılalım. Birbirimizle hasbihal etmeye vesile kılalım. Namazlarımızı, ibadetlerimizi daha fazla gerçekleştirmeye vesile kılalım bu ayları. Ailece bu günleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini oturup muhasebe edelim çünkü zaman çok çabuk ilerliyor" dedi.

Akkuş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu günlerde ve gecelerde en güzel şekilde Allah'a yalvaralım, dua edelim. Allah'ın lütfundan istifade etmeye bu zaman dilimlerinin feyzinden ve bereketinden istifade etmeye gayret edelim. Bütün ümmet için dua etmeye gayret edelim. Mutlaka bütün insanlığa dua edelim. Bütün insanlığın huzuru ve barışı için dua edelim. Ben bu vesile ile Kayserili hemşerilerimin, milletimizin ve bütün ümmetin 3 aylarını ve Regaib Kandili'ni şimdiden tebrik ediyorum. Allah bu günleri ve geceleri bütün dünyanın huzuruna, sağlığına ve mutluluğuna vesile kılsın inşallah." - KAYSERİ

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Regaib Kandili, Kayseri, Mevla, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İl Müftüsü Akkuş: "3 ayları dua ederek değerlendirmemiz gerek" - Son Dakika
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