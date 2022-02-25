İl Müftüsü Akkuş: "Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi" - Son Dakika
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İl Müftüsü Akkuş: "Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi"

25.02.2022 12:03
İl Müftüsü Akkuş: "Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi"

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında, "Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi" dedi.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında, "Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi" dedi.

Miraç Gecesi'nde Allah'ın Müslümanlara 3 hediyesi olduğunu söyleyen İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Malum olduğu üzere Recep Ayı'nın 27. Gecesi Miraç Kandili'dir. Bu da önümüzdeki Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan geceye denk geliyor. Peygamber efendimiz kendilerini en çok destekleyen eşi Hz. Hatice'yi kaybetmişti ve onunla birlikte amcası Ebu Talip'i de kaybetmişti. Bu sırada da insanları İslam'a davet etmişti ancak oradan da kendisini taşa tutarak yaralamışlardı. Böyle hüzünlü bir dönemde Allah, peygamber efendimizi bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya alıp götürdü ki buna İsra diyoruz yani gece yürüyüşü. Oradan da Miraç'a yükseltti. Bu olay İlam tarihinde ve peygamberimizin hayatında bir dönüm noktasıdır. Müslümanlar açısından çok önemli bir olaydır ve bu gece Müslümanlara rabbimizin 3 tane hediyesi vardır. Bunlardan biri Allah'a şirk koşmadan vefat edenlerin cennete gideceği, ikincisi Bakara Suresi'nin son ayetleri ve üçüncüsü de 5 vakit namazdır" dedi.

Özellikle namazın Miraç gecesinde hediye edildiğini ve çok önemli bir ibadet olduğunu belirten Akkuş, "Ben 5 vakit namaza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diğer ibadetler Allah tarafından vahiy yoluyla peygamber efendimize bildirilirken, namaz hediyesini özellikle peygamber efendimizi Miraç'a davet ederek orada bizzat kendisine tevdi etmiştir. Bu bizim için çok önemli bir mesaj içeriyor. Allah aslında diğer ibadetlerde olduğu gibi, namazı da vahiy yoluyla bildirebilirdi ama bunun yanında peygamberimizi özellikle katına davet ederek, orada namaz hediyesini Müslümanlara göndermiş oldu. Ondan dolayıdır ki peygamberimiz namazı müminin Miraç'ı, Cenab-ı Hakka yükselişi olarak vasıflandırmıştır. Bu gece vesilesi ile barışın, huzurun, kardeşliğin yeryüzüne hakim olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Bütün ümmetin Miraç Gecesi'ni şimdiden tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Miraç Kandili, Peygamber, Kayseri, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Müftüsü Akkuş: 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi' - Son Dakika


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