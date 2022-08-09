Rektör Çomaklı, İVEK yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Çomaklı, İVEK yöneticileriyle bir araya geldi

09.08.2022 16:53
Rektör Çomaklı, İVEK yöneticileriyle bir araya geldi

İlaç, Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) İlaç Endüstrisi Komisyonu Üyesi ve İstanbul Kimyevi Maddeleri İhracatçılar Birliği (İKMİP) İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz ile İVEK Başkan Yardımcısı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Başkan Yardımcısı Uzman...

İlaç, Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) İlaç Endüstrisi Komisyonu Üyesi ve İstanbul Kimyevi Maddeleri İhracatçılar Birliği (İKMİP) İlaç Komitesi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz ile İVEK Başkan Yardımcısı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Başkan Yardımcısı Uzman Eczacı Mücahit Yinanç, firmalarının Atatürk Üniversitesi ile yapacağı iş birliği ve ortak projeleri konuşmak için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ettiler.

Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmanın heyecan verici olduğuna değinen konuklar, üniversitenin bölgeye verdiği katkıları yakinen bildiklerini ve üniversitenin adeta bir gizli hazine olduğunu söylediler.

Ziyaret çerçevesinde Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini de (DAYTAM) gezdiklerini belirten misafirler, yapılacak ortak projeler sayesinde endüstriyi Erzurum'a taşıyabilmenin mümkün olduğunu, akademisyenlerin desteği sayesinde de büyük bir eğitim yuvası olan Atatürk Üniversitesi ile bunu başaracaklarını ifade ettiler.

"Amacımız, Yerli ve Milli Üretime Katkı Sağlamak"

Konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum ve bölgenin kalkınması için gerçekleşecek her çalışmanın içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz daima topluma yönelik, toplumla üniversiteyi buluşturma amacı güden projelere imza atıyor. Akademisyenlerimizin çalışmalarını da ürüne dönüştürerek ayrıca bir fayda sağlıyoruz. Kalite odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor, üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki yükselişiyle dünyanın saygın eğitim kurumları arasında yer almasını hedefliyoruz. Amacımız, gerçekleştireceğimiz projeler ve bilimsel çalışmalarımızla yerli ve milli üretime katkı sağlamaktır" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

İstanbul, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, İVEK yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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