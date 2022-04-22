İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu - Son Dakika
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İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu

22.04.2022 10:07

- İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ünlü ilahi sanatçısı Mustafa Cihat'ı Vanlılarla buluşturdu.

- İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ünlü ilahi sanatçısı Mustafa Cihat'ı Vanlılarla buluşturdu.

Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara Ramazanı dolu dolu yaşatıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında organize edilen program, ilahi sanatçısı Mustafa Cihat'ın ilahileriyle başladı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren Cihat, Vanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaklaşık 2,5 saat sahne alan Cihat, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinlik, vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, ilahi sanatçısı Mustafa Cihat'a çiçek takdim etti.

İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu
İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu
İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu
İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu

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Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Cihat, Ramazan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlahi sanatçısı Mustafa Cihat Vanlılarla buluştu - Son Dakika


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