İLBANK Eskişehir Bölge Müdürü Meral Emel\'den Kütahya\'ya Ziyaret

İLBANK Eskişehir Bölge Müdürü Meral Emel, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, şehrin geleceğine değer katacak projeler kapsamında, altyapıdan çevre düzenlemelerine, ulaşımdan su ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesine kadar birçok konuda istişarelerde bulunuldu. İller Bankası'nın yerel yönetimlere sağladığı finansman ve teknik desteğin önemine değinildi.

Başkan Eyüp Kahveci, nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımlarından dolayı Meral Emel'e teşekkür etti. - KÜTAHYA