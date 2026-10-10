İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin'de taşımalı öğrencilerle yemekte buluştu - Son Dakika
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin'de taşımalı öğrencilerle yemekte buluştu

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İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bolvadin\'de taşımalı öğrencilerle yemekte buluştu
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip talep ve önerilerini dinleyen Keleş, imkan eşitliği ve huzurlu eğitim ortamının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçe genelindeki okul ziyaretleri ve öğrenci buluşmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Müdür Keleş, taşımalı eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerle öğle yemeği programında buluştu.

Yemek sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Keleş, onlarla bir süre sohbet ederek eğitim durumları ve okul yaşamları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Keleş, eğitimde imkan eşitliği ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Ziyaret, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ali KeleşGüncelEğitimYerelSon Dakika

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