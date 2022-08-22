Çifteler ocak ayında TOKİ'ye kavuşacak

İlçede devam eden çalışmalar ve vatandaşların beklediği TOKİ konutlarının anahtar teslimi hakkında konuşan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Tarihte ilçemize TOKİ hiç gelmemişti. Biz de geçtiğimiz yıllarda başvuru yaptık. Allah nasip ederse 205 konutumuzun yılbaşı ya da ocak ayı içerisinde anahtar teslimini yapmayı planlıyorlar" dedi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde belediye ve bakanlıkların çalışmaları hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarıyla ilgili ilçe sakinlerine müjde verdi. Toplamda 205 konutun tahsis edildiğini ve 200 daire için daha başvuruda bulunduklarını kaydeden Bıyık, ilk konutların anahtar tesliminin ocak ayında yapılacağını söyledi. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, ilçedeki konut problemini çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"205 konutumuzun yılbaşı ya da ocak ayı içerisinde anahtar teslimini yapmayı planlıyorlar"

Çifteler ilçesine TOKİ'nin ilk kez geldiğinin altını çizen Bıyık, "Tarihte ilçemize TOKİ hiç gelmemişti. Biz de geçtiğimiz yıllarda başvuru yaptık. Vatandaşlarımızın 579 tane başvurusunu TOKİ Başkanlığı makul karşılayarak 205 tane konutu bize tahsis ettiler. Geçtiğimiz yıl inşaatı başladı. Hızlı bir şekilde de ilerliyor. Bizim konutlarımızı yapan müteahhitler çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Allah nasip ederse 205 konutumuzun yılbaşı ya da ocak ayı içerisinde anahtar teslimini yapmayı planlıyorlar. Tabi ilçemizde TOKİ'ye daha çok başvuru olduğundan dolayı da bu sene yapılacak olan 100 bin sosyal konutun içerisinde bir 200 daire için daha biz başvurumuzu yaptık. Bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. İlçemize inşallah onlar da ilave olarak gelirse site mantığıyla yapılacak olan sosyal konutlarımız yapılır. Vatandaşlarımız hem ev sahibi olmuş olur, ilçemizdeki konut problemleri de ortadan kalkmış olur" şeklinde konuştu.

"Yılbaşına kadar niyetimiz 12-13 kilometre asfalt atmak"

İlçenin en önemli ihtiyacının yol olduğuna dikkat çeken Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 2023'ün ocak ayına kadar 13 kilometre sıcak asfalt atmayı planladıklarını açıkladı. Göreve geldiği 2019 yılından bu yana 64 bin metreküp sıcak asfalt attıklarını aktaran Bıyık, "Aslında hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçelerimizin en büyük sıkıntıları yol. Biz de göreve geldiğimizden beri toplamda 64 bin metreküp sıcak asfalt attık. Sıcak asfaltta da şöyle bir avantajımız var, il genelinde Büyükşehir Belediyesinden sonra tek sıcak asfalt plenti bizde var. Biz ayrıca araçlarımızı yeniledik ve 16 tane araç kazandırdık belediyemize. Biz de bunlarla bütçemiz düzeldikçe yollarımızı yapmaya başladık. Şimdi tekrar sıcak asfalt atmaya başlıyoruz. Bu yıl, yılbaşına kadar niyetimiz 12-13 kilometre asfalt atmak" ifadelerini kullandı.

"Kız öğrencilere 170 kişilik, erkek öğrencilere ise 50 yurt yaptık"

Çifteler'in sahip olduğu spor altyapısı, ilçenin hayvancılık alanındaki önemi ve öğrencilerin barınma durumuyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "İlçemizin çok iyi bir spor altyapısı var. Bunun için biz ilçemizde atıl vaziyette olan stadyumumuzu hem Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği hem de belediyemizin müşterek desteğiyle birlikte çok güzel bir stadyum kazandırdık. Burada birinciliklerimiz var, futbol takımımız çok iyi, kick boksta, atletizmde, boksta, halterde çok iyi sporcularımız var. Bütüncül yaklaşım dediğimiz konularda da gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Bugün 120 öğrencimiz bizden yüzme kursu alıyor. Lisanslı 68 tane futbolcumuz var. Bunun dışında da bir yurt projemiz oldu. İlçemizde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Sağlık Meslek Yüksekokulu vardı. Buradaki öğrencilerimizin yurt ve barınma problemi vardı. Bunları çözmek için kız öğrencilere 170 kişilik, erkek öğrencilere ise 50 kişilik bir yurt yaptık. İlçemiz bölge hayvancılığının merkezidir. İlçemizdeki hayvan pazarını yeniledik. 12 dönüm üzerine 100 padokluk bir hayvan pazarı yaptık. Pazara farklı şehirlerden geliyorlar. Her cuma günü sabah 06.00 ve 10.00 arasında da hayvan borsamız burada" dedi. - ESKİŞEHİR