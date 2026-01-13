Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet yaşama veda etti - Son Dakika
Doğal Yaşam Parkı'nın jaguarı Juliet yaşama veda etti

13.01.2026 13:52  Güncelleme: 13:57
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, sağlığı bozulduğu için müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uluslararası koruma altında olan bu tür, doğal yaşamda azalan popülasyonu ile dikkat çekiyor.

İleri yaşına bağlı sağlık sorunları oluşan ve bu nedenle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, son günlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınarak Kasım ayında İzmir'e getirildi. İleri yaşına bağlı sağlık sorunları ortaya çıkan Juliet'in, son günlerinde konforu, bakımı ve huzuru için tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sessiz seyreden hastalık

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı başında 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet'te solunum sıkıntısı fark edilmesi üzerine veteriner hekimler tarafından derhal müdahalede bulunuldu. Oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler hızla başlatıldı. Ancak ileri yaşı ve altta yatan, uzun süredir sessiz seyreden bir hastalığın ağırlaşması nedeniyle Juliet kurtarılamadı. Juliet'in ölümünün ardından yapılan nekropsi bulgularının, kaybın ani gelişen bir durumdan değil, uzun süreye yayılan hastalık sürecinin ilerlemesinden kaynaklandığını ortaya koyduğu bildirildi. İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, "Deneyimli kadromuzla bakımını üstlendiğimiz Juliet ile daha uzun süre birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da doğdu

Fransa'da doğan Juliet yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdi. Doğal yaşamda ortalama 12-15 yıl yaşayan jaguarlar; yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormansızlaşma, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle sayıları her geçen gün azalan ve korunması gereken türler arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

