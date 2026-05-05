İletişim Başkanı Duran: "Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz, 'Güçlü Lider Güçlü Türkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin geçmişte bazı ambargolara maruz kaldığını ancak bu ambargolardan güçlenerek çıktığını belirterek Türkiye'nin artık 'Güçlü Lider Güçlü Türkiye' vizyonuyla kendi destanını yazdığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve geliştirilen Savunma Sanayii ürünlerinin olduğu bir video paylaşan Duran şu ifadelere yer verdi:

"Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz; bugün KAAN'dan TCG Anadolu'ya, İHA'lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda 'Güçlü Lider Güçlü Türkiye' vizyonuyla kendi destanını yazıyor. Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA2026'da bugün bu başarıyı tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. 'Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda, sadece üretim kapasitemizi değil, küresel dengeleri belirleyen diplomatik etkimizi de artırıyoruz. Liderin vizyonu, milletin gücü, tam bağımsız Türkiye'nin yolu açık olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA