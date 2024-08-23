İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına tepki gösterdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yaptıklarını belirterek, 'Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler' dedi.

23.08.2024 21:53
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yaptıklarını belirterek, "Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.

Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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