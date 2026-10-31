İletişim Başkanlığı 13. Zirve için İstanbul ve Ankara\'da özel görsel çalışma yaptı

İletişim Başkanlığı 13. Zirve için İstanbul ve Ankara'da özel görsel çalışma yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmayla Türk dünyasının ortak tarihi, kültürel bağları ve dayanışma ruhu vurgulanıyor.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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