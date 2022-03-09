İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu - Son Dakika
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İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu

09.03.2022 09:52
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ile nasıl üstesinden geldikleri, motivasyon kaynakları ve başarı hikayelerinin ele alındığı "1.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlar ile nasıl üstesinden geldikleri, motivasyon kaynakları ve başarı hikayelerinin ele alındığı "1. İlham Veren Kadınlar Çalıştayı" düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştaya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mazlum Çelik, KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner ve öğrenciler ile davetli konuşmacılar olarak Gaziantep Yatırımcı İş Kadınları Derneği (GAYİKAD) Başkanı Emine Duman, NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, Müzik Öğretmeni Esra Geçer, Cam Şekillendirme Eğitmeni Özge Kürümlüoğlu katıldı.

Çalıştayın açılışında katılımcılara hitaben konuşma yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Başta aile olmak üzere toplumun her katmanında en önemli yapı taşı olan, yaşamın her alanında sınırsız sevgisi, fedakarlığı, üretkenliği ve yetiştirdiği evlatlar ile geleceğimizi şekillendiren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz. Sevginin kaynağı olan kadınlarımızın, inovasyonun kaynağı olan ilham konusunda da lider ve örnek olduklarını görmek çok sevindirici. HKÜ olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda her biri alanında son derece başarılı olan kadın girişimcilerimizin başarı hikayeleri ile öğrencilerimize yol göstermelerini bekliyoruz" dedi.

KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner ise bu günün, dünyanın her yerinde kadınların anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu ifade ederek, kadınların, toplumun en etkili, en yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurları olduğunu söyledi.

HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da Türkiye'de kadın öğretim elemanlarının oranının yüzde 42'lerde olduğunu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ise bu oranın yüzde 52 olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya katılan konuşmacılar, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar.

Günün anısına katılımcılara karanfil ve mimoza çiçeği yaka broşları hediye edildi. - GAZİANTEP

İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu
İlham veren kadınlar HKÜ'de buluştu

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Kaynak: İHA

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