İliç\'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası

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Erzincan'ın İliç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap ve brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürdürülüyor.

2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında; İliç ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik olarak 17 Şubat - 13 Nisan tarihleri arasında yürütülecek olan Şap Aşılama Kampanyası ile birlikte brucella hastalığına karşı da mücadele ediliyor.

İlkbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında 2 aylık üzerindeki (aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki) tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak.

Halk arasında 'Dabak' olarak adlandırılan şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden oluyor. Özellikle genç hayvanlar şap hastalığına karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabiliyor.

Şap aşılaması özellikle iller arası hayvan nakilleri için alınması gereken veteriner sağlık raporu alınabilmesi için gerekli şartlardan biri. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanların, sevk tarihi itibarıyla son 6 içerisinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış ve bu aşılama üzerinden 21 gün geçmiş olması gerekmekte.

İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap aşılama kampanyası ile birlikte; dişi büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı da aşılanıyor.

İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında İliç ilçesinde bin 632 büyükbaş hayvan aşılanacak. - ERZİNCAN