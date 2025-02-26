İliç'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İliç'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası

İliç\'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası

İliç'te büyükbaş hayvanlar için şap ve brucella aşılamaları devam ediyor. 1.632 hayvan aşılanacak.

26.02.2025 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap ve brucella hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürdürülüyor.

2025 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında; İliç ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik olarak 17 Şubat - 13 Nisan tarihleri arasında yürütülecek olan Şap Aşılama Kampanyası ile birlikte brucella hastalığına karşı da mücadele ediliyor.

İlkbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası kapsamında 2 aylık üzerindeki (aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki) tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak.

Halk arasında 'Dabak' olarak adlandırılan şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden oluyor. Özellikle genç hayvanlar şap hastalığına karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabiliyor.

Şap aşılaması özellikle iller arası hayvan nakilleri için alınması gereken veteriner sağlık raporu alınabilmesi için gerekli şartlardan biri. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanların, sevk tarihi itibarıyla son 6 içerisinde Sat-2 serotipi içeren şap aşısı ile aşılanmış ve bu aşılama üzerinden 21 gün geçmiş olması gerekmekte.

İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şap aşılama kampanyası ile birlikte; dişi büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı da aşılanıyor.

İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında İliç ilçesinde bin 632 büyükbaş hayvan aşılanacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, erzincan, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Tarım, İliç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İliç'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
14:06 Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mourinho cevabı Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho cevabı
13:46 Kıraathane önünde cinayet 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü Kıraathane önünde cinayet! 25 yaşındaki genç, babasını öldürdü
13:44 Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinden kötü haber: Takibi bıraktılar
13:37 Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin’de boğa koşusu sona mı erdi Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de boğa koşusu sona mı erdi?
13:34 Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti Yarasa yiyen çocuktan bulaşan virüs ülkede 50 kişiyi canından etti
13:33 AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt AFAD yatakları masaj salonunda kullanıldı iddiasına yanıt
13:24 Kripto para piyasaları durgunken Story IP rekora koşuyor Kripto para piyasaları durgunken Story (IP) rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 09:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: İliç'te Şap ve Brucella Aşılama Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.