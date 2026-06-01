Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu\'nda 2. etaba hazırlık

Körfez ilçesinden İlimtepe Mahallesi'ne ulaşacak ikinci etap bağlantı yolunun yapım ihalesi 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. 600 takvim gününde tamamlanacak proje kapsamında çok sayıda kazı, dolgu ve üstyapı çalışması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda yapılacak olan ihalenin tarihi 8 Haziran olarak belirlendi. Saat 11.00'de gerçekleşecek ihalede teklifler sadece elektronik ortam EKAP üzerinden alınacak. İlimtepe Bağlantı Yolu'nun 2. etabı, yer tesliminden sonra 600 takvim gününde tamamlanacak.

100 bin 900 metrekare parke döşemesi

İhale kapsamında; 30 bin metreküp yarma kazısı yapılarak döküm alanına taşınacak, 100 bin metreküp kazı dolguda değerlendirilecek, 755 bin metreküp kazı ise idareye ait depo alanına gönderilecek. Ayrıca 6 bin 320 metreküp demirli beton imalatı, 615 ton nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği gerçekleştirilecek. Yol üstyapısı kapsamında ise 53 bin 200 ton plent-miks temel (PMT), 26 bin 700 ton bitümlü sıcak temel ve 18 bin 400 ton binder tabakası serimi yapılacak. - KOCAELİ