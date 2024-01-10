İlk defa kar gören çocuklar ilginç tepkiler verdi

Kar yağışının tadını en çok onlar çıkardı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran yağış sonrası aileleriyle birlikte dışarıya çıkan ve hayatlarında ilk defa kar gören 2 buçuk yaşındaki çocukların verdiği ilginç tepkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere dün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri ve özlemini duydukları yağış karşısında sabah olmasını beklemeden kar topu savaşlarına başladı. Ailecek dışarıya çıkan Eskişehirliler, doyasıya kar oynadı. Hayatlarında ilk defa kar oynamaya çıkartılan 2 buçuk yaşındaki 2 çocuk ise, gökyüzünden yağan kar tanelerini görünce şaşırarak ilginç tepkiler verdi. O renkli anlar aileler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, dışarıda dakikalarca birlikte vakit geçiren çocuklar kar yağışının tadını çıkardı.