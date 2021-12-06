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İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor - Son Dakika

İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor

06.12.2021 12:22
İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen hafif alaşımlı sabit köprü ilçeden ayrılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen hafif alaşımlı sabit köprü ilçeden ayrılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydan gelen sel felaketi sonrası ilçe merkezinin iki yakasını birbirine bağlayan Otogar ve Şevki Şentürk Köprüleri yıkılmıştı. Bunun üzerine, 16 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen 40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan hafif alaşımlı sabit köprü kurulumu yapılarak, araç geçişleri sağlandı.

İlçede yapımına başlanan ve 80 gün gibi kısa sürede inşaatı tamamlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı gerçekleşen köprünün ardından, askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak kullanılan hafif alaşımlı sabit köprü, 112 gün aradan sonra demonte edilerek ilçeden ayrılıyor. - SİNOP

İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor
İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor
İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor

Hisarcık, Ayancık, Sel, TSK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor - Son Dakika


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