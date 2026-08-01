İlk kez havuzla tanışan çocukların sevincine Başkan Tugay ortak oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Pazaryeri Mahallesi'nde kurulan portatif yüzme havuzunda eğitim alan çocukları ziyaret etti. Yaz tatilini mahallelerinde geçiren ve büyük bölümü ilk kez havuzda yüzme deneyimi yaşayan çocukların antrenmanlarını izleyen Başkan Tugay, velilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Tugay, "İzmir'in her çocuğu sporla buluşana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Kenti İzmir" hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği portatif havuz uygulaması, bu yıl da Konak Pazaryeri Mahallesi'nde çocukların yüzünü güldürüyor. Denize ya da yüzme havuzuna erişim imkanı bulamayan çocuklar, profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz yüzme eğitimi alırken, Başkan Dr. Cemil Tugay da tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer"

Çocukların eğitimini havuz kenarından izleyen Başkan Tugay, uygulamanın bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek şunları söyledi: "Bu mahallede yaşayan çocuklarımızın yüzme havuzlarına erişim imkanı oldukça sınırlı. Yaz tatili boyunca burada profesyonel eğitmenler eşliğinde temel yüzme eğitimi alıyorlar. Hijyen şartlarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon. Elbette daha kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için yeni yüzme havuzları yapmak istiyoruz. Ancak burası tarihi bir bölge. Yapıların önemli bölümü tescilli olduğu için alan üretmek kolay olmuyor. Buna rağmen çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Spora yatırım geleceğe yatırımdır"

İzmir'de bütün çocukların spor, sanat ve kültür faaliyetlerine eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, "Spor, sanat ve kültür için yapacağımız her faaliyet, kuracağımız her tesis aslında ülkemizin ve şehrimizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu bilinçle çalışıyoruz. Burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İzmir'i yakından tanıtıyoruz"

Başkan Tugay, yaz dönemi boyunca yalnızca portatif havuz uygulamasıyla değil, sosyal gezi programlarıyla da on binlerce İzmirliye ulaştıklarını ifade etti. İzmir'in 30 ilçesinden çocukların, annelerin, gençlerin ve ileri yaştaki vatandaşların günübirlik deniz gezileri, körfez turları, tarihi ve doğal alan gezileriyle kentin güzelliklerini keşfettiğini belirten Tugay, "İzmir gibi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşayan herkesin bu kenti tanımasını istiyoruz. Denizini, tarihini, doğasını görmeleri onların en doğal hakkı. Bu yaz gezi programlarına katılımın rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz" dedi.

Velilerden Başkan Tugay'a teşekkür

Başkan Tugay'ın ziyareti sırasında veliler de uygulamanın çocukları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Emel Çelik, "Tatilde çocuklarımızı bir yere götürme imkanımız olmuyor. Burada hem yüzmeyi öğreniyorlar hem de güvenli bir ortamda zaman geçiriyorlar. Çok mutlular. Bu hizmet bizim için çok kıymetli" dedi.

Sevim Demir ise "Çocuklarımız buraya büyük bir heyecanla geliyor. Eve döndüklerinde bütün gün yaşadıklarını anlatıyorlar. Böyle bir imkan sağlandığı için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İki ayda 1600 çocuk ücretsiz eğitim aldı

Konak Pazaryeri Mahallesi'ndeki portatif yüzme havuzu haftanın altı günü üç profesyonel yüzme antrenörü eşliğinde hizmet veriyor. İki aylık yaz döneminde yaklaşık 1600 çocuk ücretsiz yüzme eğitimi aldı. Havuzun su kalitesi ve hijyen değerleri gün içinde düzenli olarak kontrol edilirken, çocuklar yüzmenin yanı sıra judo, tekvando, pilates ve çeşitli sosyal etkinliklerle de yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. Portatif havuz uygulaması, yaz boyunca yüzlerce çocuğu güvenli, hijyenik ve ücretsiz yüzme eğitimiyle buluşturarak sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.