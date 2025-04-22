İlkadım Belediye Başkanı, 23 Nisan Kutlaması Kapsamında Başkanlık Koltuğunu Öğrenciye Devretti

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında minik öğrencileri makamında ağırlayarak, başkanlık koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Elvin Tanem Zengin'e devretti.

İlkadım Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik düzenlediği özel etkinlikler tüm hızıyla devam ederken, Başkan İhsan Kurnaz, Ulugazi İlkokulu 2-A ve 3-A sınıfı öğrencilerini makamında misafir etti. Ziyaret sırasında başkanlık koltuğunu 3-A sınıfı öğrencisi Elvin Tanem Zengin'e devreden Başkan İhsan Kurnaz, Özel Kalem Müdürlüğü görevini ise yine 3-A sınıfı öğrencisi Burak Emir Şendere'ye verdi.

Yeni nesillerin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye ve dünya için en önemli umut kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İlkadım Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu kapsamda Ulugazi İlkokulu öğrencilerini belediyemizde ağırladık ve başkanlık koltuğumuzu Elvin Tanem Zengin'e devrettik. Yeni başkanımız, okulu ve arkadaşları için bazı taleplerde bulundu ve bu talepleri ilgili müdürlerimize iletti. İlkadım Belediyesi olarak bu talepleri en kısa sürede yerine getireceğiz. Ayrıca, 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 13.00-17.00 arasında İlkadım Gençlik Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz '23 Nisan Çocuk Şenliği' programımıza tüm yavrularımızı davet ediyorum. Eğlenceli oyunlar ve çeşitli gösterilerin yer alacağı bu özel etkinlikte, çocuklarımızla güzel bir bayram geçireceğiz. Bunun yanı sıra, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik projelerimizi de sürdürüyoruz. İlkadım Bilim Merkezi ve İlkadım Çocuk Köyü projeleri için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu projeler hayata geçtiğinde, ilçemiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok önemli iki adım atmış olacağız. İlkadım Belediyesi olarak, gençlerimizin ve çocuklarımızın her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN