Başkan Kurnaz: "Özel çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Down sendromlu yavrularımız ve aileleri için her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından, Derebahçe Sosyal Tesislerinde, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, toplumsal farkındalığı artırmak için özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Özel bireylerimizin dayanışma ve paylaşma duygularını ön planda tutmak, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için bu güzel organizasyonu düzenledik. Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında var olabilmeleri için destekleyici çalışmalarımız artarak devam edecek. Özel yavrularımızın yetiştirilmesinde çok kıymetli emekleri olan ailelerini de can-ı gönülden kutluyorum. Özel çocuklarımıza da toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak bizler de down sendromlu yavrularımız ve aileleri için her türlü desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu. - SAMSUN