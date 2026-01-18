Başkan Kurnaz: "Özel çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız" - Son Dakika
Başkan Kurnaz: "Özel çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız"

Başkan Kurnaz: "Özel çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız"
18.01.2026 13:28  Güncelleme: 13:32
İlkadım Belediyesi, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği üyeleri için bir kahvaltı programı düzenledi. Başkan İhsan Kurnaz, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Down sendromlu yavrularımız ve aileleri için her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

İlkadım Belediyesi tarafından, Derebahçe Sosyal Tesislerinde, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği üyelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, toplumsal farkındalığı artırmak için özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Özel bireylerimizin dayanışma ve paylaşma duygularını ön planda tutmak, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için bu güzel organizasyonu düzenledik. Down sendromlu bireylerin hayatın her alanında var olabilmeleri için destekleyici çalışmalarımız artarak devam edecek. Özel yavrularımızın yetiştirilmesinde çok kıymetli emekleri olan ailelerini de can-ı gönülden kutluyorum. Özel çocuklarımıza da toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bu noktada İlkadım Belediyesi olarak bizler de down sendromlu yavrularımız ve aileleri için her türlü desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Başkan Kurnaz: "Özel çocuklarımız ve ailelerinin yanındayız"
