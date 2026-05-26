İlkadımlılar Hanımeli Konağı\'nda bayramlaştı

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, bayramlaşma programında Hanımeli Konağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlikle bayramı kutladıklarını söyledi.

İlkadım'da Kurban Bayramı öncesinde bayram sevinci yaşandı. İlkadım Belediyesi Bayramlaşma Programı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın ev sahipliğinde, Hanımeli Konağı'nda gerçekleştirildi.

"Gönüller tazelendi"

İlkadım'da yeni hizmete alınan Hanımeli Konağı'nda bayram sevincinin, birlik ve beraberlikle yaşandığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyemizin bayramlaşma programını, kıymetli projelerimizden olan Hanımeli Konağı'nda gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle, kamu kurumları temsilcilerimizle, siyasi partilerimizin temsilcileriyle bayramlaştık, hasbihal ettik. Düzenlediğimiz bayramlaşma programıyla, gönüllerimizi bir kez daha tazeleyerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Rabbim, bizleri nice bayramlarda hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi nasip etsin" dedi.

Bayramlaşma programına, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN