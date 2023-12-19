 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne İlginç Çağrılar - Son Dakika
Üye Girişi

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne İlginç Çağrılar

Samsun'un İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne gelen ilginç çağrılar arasında 'Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin' gibi istekler de bulunuyor. İletişim Merkezi, vatandaşların talep ve isteklerini dinlemek için 7/24 hizmet veriyor.

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi\'ne İlginç Çağrılar
19.12.2023 - 17:39,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne (İLKİM) gelen ilginç çağrılar gülümsetti. Vatandaşlar, "Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin" gibi isteklerde bulundu.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, yenilen İLKİM aracılığıyla vatandaşların istek ve taleplerini alıyor. Merkeze gelen şikayet ve istek arasında tebessüm ettiren ilginç talep ve sorular da bulunuyor. İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşların talep ve istekleri dinleniyor.

Çözüm merkezi yenilenen yeni yüzü iletişim merkezi uygulamasıyla vatandaşlar tüm istek, talep, öneri ve şikayetlerini belediyeye ulaştırabiliyor. İletişim merkezi sadece mesai saatlerinde değil günün her saatinde İlkadımlılara hizmet veriyor. İletişim merkezine Alo 444 55 01 - 444 19 19 Whatsapp 0505 178 55 01 hattının yanı sıra istek ve öneriler doğrudan yüz yüze görüşme destek masasına iletilebiliyor.

Şikayetlerin büyük kısmı 'komşu şikayeti'

Uygulamaya ilgi gösteren İlkadımlılar yaşadıkları probleme çözüm üretmek için yenilen iletişim merkezine aylık ortalama 2 bin 323 başvuru gerçekleştirdi. Bu başvurulardan telefonla bin 152, Whatsapp üzerinden 600, e-mail üzerinden 212, internet başvurusu 209, vatandaşlardan direkt gelen 106, dilekçe ile 42, web sayfasından da 2 başvuru yapıldı. Telefon üzerinde gelen şikayetlerin 798'si komşu şikayeti ile Zabıta Müdürlüğüne en az şikayet ise Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne alınan veriler arasında. Müdürlük bazında gelen başvuru taleplerini başında bin 151 istek ile Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü bin 67, Temizlik İşleri Müdürlüğü 935 çağrı ile ilk 3 sırayı alıyor. İlçe sakinlerinin makul isteklerinin yanında dikkat çeken istekler de iletişim merkezine ulaşıyor.

"Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin"

Merkeze ulaşan istek, şikayet ve talepler arasında dikkati çeken, tebessüm ettiren, hatta pes dedirten taleplerin bazıları şöyle:

"Asansörde kaldım sizi mi aramam gerekiyor. Kediyi dilendiriyorlar alınmasını talep ediyorum. Otobüsün orta kapısı apartmanın giriş kapısında alınmasını istiyorum. İlla başkanımı arayalım yani. Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin. Başkanın sağ kolini bana bağla. Temizlik şoförü hayallerimle birlikte beni de götürür mü? Çanakkale'ye, Ankara'ya geziye götürüyorsunuz hacca ve umreye de götürün. Canım çok sıkılıyor bu yüzden sizi aradım. Evlenmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz?"

Başkan Demirtaş: "Vatandaşımızın memnuniyeti birinci önceliğimiz"

Konu hakkında açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İletişim Merkezine telefon, sms, yüz yüze, e-mail, sosyal medya veya Whatsapp aracılığıyla gelen dilek, öneri ve şikayetler ilgili yerlere iletildikten sonra işin rahat bir şekilde takip edilebilmesi için vatandaşlardan alınan cep telefonlarına SMS yoluyla takip numarası gönderiyoruz. Bu merkez aracılığıyla ilgili yerlere iletilen dilek, öneri ve şikayetleri, ivedi bir şekilde sonuçlandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Son aşamada çözüm merkezine iletilen olumlu veya olumsuz geri dönüşleri bire bir vatandaşları arayarak sonuçlandırıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizi ilgilendiren her türlü istek, talep ve şikayetleri de hızlı bir şekilde o belediyenin ilgili birimlerine iletiyoruz. Sonuç odaklı çalışma ile İletişim Merkezimiz ilçe sakinlerimizin her zaman yanında olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Samsun, Zabıta, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne İlginç Çağrılar - Son Dakika


17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi

Son Dakika
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne İlginç Çağrılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement