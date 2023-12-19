İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi\'ne İlginç Çağrılar

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi'ne (İLKİM) gelen ilginç çağrılar gülümsetti. Vatandaşlar, "Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin" gibi isteklerde bulundu.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, yenilen İLKİM aracılığıyla vatandaşların istek ve taleplerini alıyor. Merkeze gelen şikayet ve istek arasında tebessüm ettiren ilginç talep ve sorular da bulunuyor. İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşların talep ve istekleri dinleniyor.

Çözüm merkezi yenilenen yeni yüzü iletişim merkezi uygulamasıyla vatandaşlar tüm istek, talep, öneri ve şikayetlerini belediyeye ulaştırabiliyor. İletişim merkezi sadece mesai saatlerinde değil günün her saatinde İlkadımlılara hizmet veriyor. İletişim merkezine Alo 444 55 01 - 444 19 19 Whatsapp 0505 178 55 01 hattının yanı sıra istek ve öneriler doğrudan yüz yüze görüşme destek masasına iletilebiliyor.

Şikayetlerin büyük kısmı 'komşu şikayeti'

Uygulamaya ilgi gösteren İlkadımlılar yaşadıkları probleme çözüm üretmek için yenilen iletişim merkezine aylık ortalama 2 bin 323 başvuru gerçekleştirdi. Bu başvurulardan telefonla bin 152, Whatsapp üzerinden 600, e-mail üzerinden 212, internet başvurusu 209, vatandaşlardan direkt gelen 106, dilekçe ile 42, web sayfasından da 2 başvuru yapıldı. Telefon üzerinde gelen şikayetlerin 798'si komşu şikayeti ile Zabıta Müdürlüğüne en az şikayet ise Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne alınan veriler arasında. Müdürlük bazında gelen başvuru taleplerini başında bin 151 istek ile Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü bin 67, Temizlik İşleri Müdürlüğü 935 çağrı ile ilk 3 sırayı alıyor. İlçe sakinlerinin makul isteklerinin yanında dikkat çeken istekler de iletişim merkezine ulaşıyor.

"Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin"

Merkeze ulaşan istek, şikayet ve talepler arasında dikkati çeken, tebessüm ettiren, hatta pes dedirten taleplerin bazıları şöyle:

"Asansörde kaldım sizi mi aramam gerekiyor. Kediyi dilendiriyorlar alınmasını talep ediyorum. Otobüsün orta kapısı apartmanın giriş kapısında alınmasını istiyorum. İlla başkanımı arayalım yani. Yastık kılıfım alt komşumun balkonuna düştü konuşmuyorum, zabıta gönderin. Başkanın sağ kolini bana bağla. Temizlik şoförü hayallerimle birlikte beni de götürür mü? Çanakkale'ye, Ankara'ya geziye götürüyorsunuz hacca ve umreye de götürün. Canım çok sıkılıyor bu yüzden sizi aradım. Evlenmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz?"

Başkan Demirtaş: "Vatandaşımızın memnuniyeti birinci önceliğimiz"

Konu hakkında açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İletişim Merkezine telefon, sms, yüz yüze, e-mail, sosyal medya veya Whatsapp aracılığıyla gelen dilek, öneri ve şikayetler ilgili yerlere iletildikten sonra işin rahat bir şekilde takip edilebilmesi için vatandaşlardan alınan cep telefonlarına SMS yoluyla takip numarası gönderiyoruz. Bu merkez aracılığıyla ilgili yerlere iletilen dilek, öneri ve şikayetleri, ivedi bir şekilde sonuçlandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Son aşamada çözüm merkezine iletilen olumlu veya olumsuz geri dönüşleri bire bir vatandaşları arayarak sonuçlandırıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizi ilgilendiren her türlü istek, talep ve şikayetleri de hızlı bir şekilde o belediyenin ilgili birimlerine iletiyoruz. Sonuç odaklı çalışma ile İletişim Merkezimiz ilçe sakinlerimizin her zaman yanında olacak" dedi. - SAMSUN